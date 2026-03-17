REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Facebook z wielką zmianą. Koniec z tanim kopiuj-wklej, będzie ciekawie

Facebook wzmacnia wsparcie dla twórców oryginalnych treści. Meta zapowiada większą dystrybucję autorskich materiałów oraz spadek widoczności postów, które jedynie kopiują lub minimalnie przerabiają cudze nagrania.

Malwina Kuśmierek
REKLAMA

Facebook oficjalnie zapowiedział zmiany w sposobie promowania materiałów publikowanych na platformie. Serwis należący do Meta chce zwiększyć zasięg i możliwości zarabiania dla twórców publikujących oryginalne treści, jednocześnie ograniczając widoczność materiałów kopiowanych lub w niewielkim stopniu przetworzonych.

REKLAMA

Koniec z tanim kopiuj-wklej. Treści i twórcy na Facebooku mają być oryginalni

Zgodnie z nowymi zasadami i wytycznymi za oryginalne uznawane są treści stworzone bezpośrednio przez twórcę prowadzącego profil lub stronę. Do tej kategorii mogą należeć także materiały wykorzystujące cudze nagrania, o ile twórca wyraźnie je przetwarza i wnosi nową wartość - na przykład poprzez analizę, komentarz, dodatkowe informacje lub rozwinięcie tematu.

Platforma zapowiada natomiast ograniczenie zasięgu materiałów uznanych za nieoryginalne. Dotyczy to m.in. ponownego publikowania cudzych postów bez udziału w ich tworzeniu lub wprowadzania jedynie niewielkich zmian, takich jak dodanie napisów, obramowań czy zmiana prędkości nagrania. Tego typu materiały mają być rzadziej rekomendowane użytkownikom - a więc i zbierać mniej wyświetleń dla twórców.

Facebook rozwija również narzędzia mające chronić twórców przed kopiowaniem treści. Uruchomione wcześniej narzędzia Meta do zarządzania prawami autorskimi pozwalają automatycznie wykrywać kopie oryginalnych rolek w innych miejscach serwisu. Firma testuje obecnie rozszerzenia tej funkcji, które mają umożliwić również szybsze wykrywanie potencjalnych prób podszywania się pod autorów oraz łatwiejsze zgłaszanie naruszeń.

Narzędzia Meta do zarządzania prawami autorskimi

Dostęp do narzędzia Content Protection możesz uzyskać poprzez pulpit profesjonalny, lub poprosić o dostęp do niego poprzez ten link.

Meta podaje, że działania związane z promowaniem autentycznych treści już przynoszą efekty. W drugiej połowie 2025 roku liczba wyświetleń oraz czas oglądania oryginalnych rolek na Facebooku były około dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2024 roku. Jednocześnie - według firmy - rosną możliwości monetyzacji dla twórców publikujących własne materiały.

Elementem zmian jest także dalsza walka z podszywaniem się pod autorów. W 2025 roku platforma usunęła ponad 20 mln kont imitujących znanych twórców. W tym samym czasie liczba zgłoszeń dotyczących takich przypadków spadła o 33 proc.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: wichayada suwanachun / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
17.03.2026 15:29
Tagi: FacebookMeta
Najnowsze
15:19
Gothic trafia na smartfony. Tylko te "lepsze", Android zostaje w tyle
Aktualizacja: 2026-03-17T15:19:29+01:00
13:57
Kometa 3I/Atlas ujawniła kolejną tajemnicę. Jej wiek zwala z nóg
Aktualizacja: 2026-03-17T13:57:27+01:00
13:38
Samsung ulepsza kluczowy moduł telefonu. Koniec z denerwującym powtarzaniem
Aktualizacja: 2026-03-17T13:38:57+01:00
13:05
iPhone 16 w cenie iPhone'a 17e. Mam mocny dylemat
Aktualizacja: 2026-03-17T13:05:45+01:00
12:51
InPost wynalazł sklep internetowy z wyszukiwarką. Nikt nie wie po co
Aktualizacja: 2026-03-17T12:51:09+01:00
11:30
W planetoidzie znaleziono komplet DNA. "Kosmos dostarczy przepis na życie"
Aktualizacja: 2026-03-17T11:30:18+01:00
10:27
Kup napój w pociągu i martw się butelką. Absurd systemu kaucyjnego
Aktualizacja: 2026-03-17T10:27:51+01:00
10:09
Amerykański generał zgubił tajne mapy w Polsce. Upił się tak, że dostał wstrząsu mózgu
Aktualizacja: 2026-03-17T10:09:08+01:00
10:00
500 zł różnicy. Co daje + w realme 16 pro?
Aktualizacja: 2026-03-17T10:00:00+01:00
9:34
Nowa funkcja Whatsappa. Nie musisz mieć konta, żeby rozmawiać
Aktualizacja: 2026-03-17T09:34:39+01:00
7:58
Polskie boty to tumany. Nasze modele poległy na testach z języka i kultury polskiej
Aktualizacja: 2026-03-17T07:58:09+01:00
7:00
Samsung szybko uśmiercił ten telefon. Koniec już po 3 miesiącach
Aktualizacja: 2026-03-17T07:00:00+01:00
6:07
PS5 Pro w końcu daje mi frajdę. PSSR 2 robi cuda, a Sony rusza do szarży
Aktualizacja: 2026-03-17T06:07:33+01:00
6:06
Wojsko bierze roboty do służby. "To już nie będą pokazy na niby"
Aktualizacja: 2026-03-17T06:06:04+01:00
6:04
Polska żegna legendarny okręt. "To koniec zimnowojennej epoki"
Aktualizacja: 2026-03-17T06:04:57+01:00
6:03
Rosja przerzuca swoje bombowce. Szykuje się coś grubego
Aktualizacja: 2026-03-17T06:03:47+01:00
22:26
DLSS 5 to masa kontrowersji. Nvidia zmienia gry (i twarze) zamiast je ulepszać
Aktualizacja: 2026-03-16T22:26:06+01:00
22:18
InPost z przełomową funkcją. Zrobisz zakupy w zupełnie nowy sposób
Aktualizacja: 2026-03-16T22:18:03+01:00
20:56
Apple kupuje polską firmę. To wielki dzień dla naszego rynku
Aktualizacja: 2026-03-16T20:56:26+01:00
20:03
Windows 11 z wyczekiwaną zmianą. Brakowało mi tego od lat
Aktualizacja: 2026-03-16T20:03:11+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA