Facebook z wielką zmianą. Koniec z tanim kopiuj-wklej, będzie ciekawie

Facebook oficjalnie zapowiedział zmiany w sposobie promowania materiałów publikowanych na platformie. Serwis należący do Meta chce zwiększyć zasięg i możliwości zarabiania dla twórców publikujących oryginalne treści, jednocześnie ograniczając widoczność materiałów kopiowanych lub w niewielkim stopniu przetworzonych.

Koniec z tanim kopiuj-wklej. Treści i twórcy na Facebooku mają być oryginalni

Zgodnie z nowymi zasadami i wytycznymi za oryginalne uznawane są treści stworzone bezpośrednio przez twórcę prowadzącego profil lub stronę. Do tej kategorii mogą należeć także materiały wykorzystujące cudze nagrania, o ile twórca wyraźnie je przetwarza i wnosi nową wartość - na przykład poprzez analizę, komentarz, dodatkowe informacje lub rozwinięcie tematu.

Platforma zapowiada natomiast ograniczenie zasięgu materiałów uznanych za nieoryginalne. Dotyczy to m.in. ponownego publikowania cudzych postów bez udziału w ich tworzeniu lub wprowadzania jedynie niewielkich zmian, takich jak dodanie napisów, obramowań czy zmiana prędkości nagrania. Tego typu materiały mają być rzadziej rekomendowane użytkownikom - a więc i zbierać mniej wyświetleń dla twórców.

Facebook rozwija również narzędzia mające chronić twórców przed kopiowaniem treści. Uruchomione wcześniej narzędzia Meta do zarządzania prawami autorskimi pozwalają automatycznie wykrywać kopie oryginalnych rolek w innych miejscach serwisu. Firma testuje obecnie rozszerzenia tej funkcji, które mają umożliwić również szybsze wykrywanie potencjalnych prób podszywania się pod autorów oraz łatwiejsze zgłaszanie naruszeń.

Narzędzia Meta do zarządzania prawami autorskimi

Dostęp do narzędzia Content Protection możesz uzyskać poprzez pulpit profesjonalny, lub poprosić o dostęp do niego poprzez ten link.

Meta podaje, że działania związane z promowaniem autentycznych treści już przynoszą efekty. W drugiej połowie 2025 roku liczba wyświetleń oraz czas oglądania oryginalnych rolek na Facebooku były około dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2024 roku. Jednocześnie - według firmy - rosną możliwości monetyzacji dla twórców publikujących własne materiały.

Elementem zmian jest także dalsza walka z podszywaniem się pod autorów. W 2025 roku platforma usunęła ponad 20 mln kont imitujących znanych twórców. W tym samym czasie liczba zgłoszeń dotyczących takich przypadków spadła o 33 proc.

Malwina Kuśmierek 17.03.2026 15:29

Malwina Kuśmierek 17.03.2026 15:29

