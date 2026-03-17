Gothic trafia na smartfony. Tylko te "lepsze", Android zostaje w tyle

Ładowanie...

Gothic to gra-legenda, zwłaszcza w Polsce. Rodacy naprawdę ciepło wspominają tego cRPG-a wydanego pierwotnie przez Piranha Bytes już ćwierć wieku temu, w tym jego otwarty, żywy świat oraz drewniane dialogi. Nie ma co się jednak oszukiwać - ogrywanie produkcji wydanej na początku tego tysiąclecia dziś to zajęcie dla koneserów.

Na szczęście już w tym roku pojawi się długo oczekiwany pełnoprawny remake Gothica. Wszyscy trzymamy kciuki, aby z jednej strony fani mogli wrócić myślami do błogich lat dzieciństwa, a z drugiej, aby z tym odrestaurowanym klasykiem mogło się zapoznać zupełnie nowe pokolenie graczy, które jeszcze nie miało okazji odwiedzić kolonii.

REKLAMA

Gothic na (niektóre) smartfony

Gothic 1 Remake, którego premierę zaplanowano na 5 czerwca 2026 r., to nie jedyne, na co czekają liczyć fani serii. Okazuje się, że właściciele praw do marki zdecydowali się dać zielone światło projektowi o nazwie Gothic Classic i to nie tylko w wersji na konsole, ale również w wersji mobilnej. Jest tylko jeden mały szkopuł z nim związany…

Okazuje się, że tylko nieliczni będą mieli szansę zapoznać się z klasykiem w wersji na sprzęty przenośne. Gothic Classic na smartfony wydany zostanie jedynie na iPhone’y od Apple’a, a te mają przecież mniejszościowy udział zarówno na naszym rodzimym polskim rynku, jak i w ujęciu globalnym. O wersji na Androida opis zwiastuna nie wspomina wcale. Nie bez powodu.

Nadzieje fanów na Gothic Classic w wersji na Androida zostały zgaszone

Twórcy mobilnego Gothic Classic pominęli w ogłoszeniu platformę Android. Zwrócił uwagę na to jeden z komentatorów z Polski, a Tmoore do tej kwestii się odniósł. Wyjaśnił, że zespół obecnie jest na etapie ewaluacji, czy będzie zajmował się w przyszłości portem na system Google’a, ale nie padły żadne wiążące deklaracje w tej sprawie.

REKLAMA

Możliwe, że związane jest to z tym, iż iOS, chociaż ma mniejsze udziały rynkowe, generuje zwykle znacznie większe przychody twórcom oprogramowania mobilnego, którzy decydują się programować na obie te platformy. Do tego w przypadku gier na Androida pozwalającego na instalację gier spoza oficjalnych repozytoriów takich jak Google Play, stale borykamy się z problemem piractwa.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 17.03.2026 15:19

Ładowanie...