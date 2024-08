Gothic Remake kontra oryginał - na porównaniu widać jak wierna jest nowa gra

Twórcy wersji Remake zapowiedzieli, że położyli ogromny nacisk na to, co najbardziej z chwyciło mnie w oryginalnej grze z 2001 r. Chodzi o zachowanie postaci niezależnych, funkcjonujących zupełnie niezależnie do gracza. NPC żyli według własnego rytmu dobowego, mieli indywidualne mieszkania, własne łóżka oraz unikalne profesje. Dzisiaj może nie robi to już takiego wrażenia, ale w 2001 r. mieliśmy do czynienia z czymś przełomowym. Miało się wrażenie uczestnictwa w autentycznym, wiarygodnym, skomplikowanym społecznie świecie.