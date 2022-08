Pamiętacie demo Gothic Remake? Poszło do piachu

Niestety odpowiedź na to pytanie nie padła. Kai Rosenkranz nie był w stanie podać choćby przybliżonej daty premiery wyczekiwanej gry, podkreślił jedynie, że studio odpowiedzialne za jej produkcję nie spieszy się, aby wydać ją tak dopracowaną, jak to tylko możliwe. Obawiam się zatem, że na powrót do Kolonii poczekamy jeszcze co najmniej kilka lat.