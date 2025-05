AI czy krypto. Zgadnij co zużywa więcej prądu w skali globu

Analiza de Vriesa wskazuje, że do końca 2025 r. systemy AI mogą zużywać od 5,3 do 9,4 GW mocy, co przekłada się na roczne zużycie energii rzędu 82 TWh. To porównywalne z całkowitym zużyciem energii przez takie kraje, jak Szwajcaria czy Austria. Wzrost jest napędzany przez rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane modele AI i przez rozwój infrastruktury centrów danych.