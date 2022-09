Konkurencja rozjeżdża AirPods Pro 2 jakością audio. Ale może to Apple ma rację?

I nawet nie potrafię się o to jakoś przesadnie zezłościć, bo... na koniec dnia chodzi o to, byśmy cieszyli się, słuchając muzyki. Niezależnie od tego, czy robimy to na tanich „pchełkach” i smartfonie Xiaomi, czy na zestawie domowego audio droższym od niejednego nowego samochodu. Spatial Audio to zupełnie nowy sposób na cieszenie się muzyką, który przemawia do większej liczby ludzi niż wyższy bitrate kodeka Bluetooth. Może więc Apple ma rację. Może bardziej niż nowego kodeka Bluetooth potrzebujemy nowego sposobu, by cieszyć się muzyką.