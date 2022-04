Ukrainiec namierzył swoje słuchawki. Skradzione przez Rosjan AirPodsy wyjechały za granicę

Do tego, aby namierzyć skradzioną elektronikę, wystarczył w tym przypadku moduł Bluetooth. Apple już kilka lat temu wdrożył rozwiązanie, dzięki któremu jego urządzenia będące w użyciu cały czas skanują otoczenie, a jeśli tylko wykryją w zasięgu sprzęt z identyfikatorem, który został oznaczony przez właściciela jako skradziony, wysyłają do danej osoby monit z informacją o położeniu zguby.



Czytaj też: Aplikacja Find My niczym SONAR Batmana. iPhone'y obcych ludzi pomogą namierzyć skradzionego Maca