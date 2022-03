Producent telefonów z rodziny iPhone zadbał, aby ich posiadacze mogli się dowiedzieć, że ktoś ich śledzi z wykorzystaniem AirTaga (poprzez podrzucenie go np. do torby albo umieszczenie go w ich samochodzie). Jeśli tylko telefon z iOS wykryje, że w okolicy przez dłuższy czas przebywa tracker tej firmy należący do innego użytkownika, to pojawi się powiadomienie, a gadżet wyda dźwięk.