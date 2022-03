Na Białorusi zatrzymano jednego z najaktywniejszych edytorów rosyjskiej Wikipedii. Powód: pisanie prawdy o wojnie w Ukrainie

- Baza [HUBAZiK] obejmuje wszystkie osoby, które zostały zatrzymane za udział w protestach, pojawiły się w materiałach spraw karnych lub administracyjnych. Albo nawet nie były zatrzymane, ale były jakieś informacje, że są one związane z działalnością jakichkolwiek organizacji lub po prostu nielojalne wobec reżimu – wszystkie te osoby są wpisywane do bazy danych. A teraz po prostu biorą każdą osobę po kolei i pracują nad nią. Myślę, że przyjdą do wszystkich. Ale potrzebują czasu – mówił w październiku Azarau.