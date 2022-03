Od teraz do odwołania rosyjscy użytkownicy TikToka nie mogą umieszczać w tej sieci nowych filmików ani prowadzić transmisji na żywo. Owa blokada to jednak niezupełnie kolejna sankcja wymierzona w rosyjską ekonomię, choć bez wątpienia stanowi kolejną cegiełkę mającą na celu rozbicie rosyjskiej konsumenckiej ekonomii. Operator usługi twierdzi jednak, że motywacją do wstrzymania działalności jest coś zupełnie innego.