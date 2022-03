Elon Musk wzywa do wydobycia ropy i gazu. Tesla Diesel?

Elon Musk od lat kojarzy się z ekologią. Jakby nie patrzeć, to przecież on wprowadził pojazdy elektryczne na szeroki rynek, podczas gdy przed nim samochody elektryczne stanowiły tylko niszę, którą nikt poza hobbystami się nie interesował. To także Elon Musk zaczął (choć z problemami) produkcję paneli słonecznych do domowego wykorzystania. Z perspektywy przeciętnego człowieka ekologia to elektromobilność i energia słoneczna, a elektromobilność to z kolei Tesla. Tesla to Elon Musk.