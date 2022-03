Musk wyzwał na pojedynek Putina. Szef rosyjskich kosmonautów odpowiedział Elonowi bajką o Jołopie

Ewidentnie ten tryb myślenia wciąż jest u Rogozina aktywny. W dniu dzisiejszym na swoim koncie na Telegramie umieścił bowiem odezwę do NASA, Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej, w której wezwał przedstawicieli tych agencji do rozpoczęcia prac nad zniesieniem, jak to nazwał „nielegalnych sankcji” z rosyjskich przedsiębiorstw i do poinformowania Roskosmosu o wynikach tych prac do końca marca. Na podstawie tychże wyników Roskosmos miałby sformułować ostateczne stanowisko w kwestii terminu zakończenia współpracy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mamy zatem po raz kolejny zawoalowaną groźbę szybszego zakończenia projektu stacji kosmicznej.