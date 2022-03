Można powiedzieć, że dzięki inwazji maski spadły. Do niedawna można było myśleć, że świat ma do czynienia z poważnymi ludźmi. Tymczasem jeden okazał się dyktatorem z urojeniami wielkości, a drugi jego głupkowatym sługusem od spraw kosmicznych. W sumie to dobrze, na przyszłość nikt nie będzie miał złudzeń, że z tymi ludźmi nie można robić żadnych interesów.