Tesla wyceniła wymianę akumulatorów na 95 000 zł. Właściciel kupił dynamit i wysadził auto w powietrze

Katainen udał się więc do serwisu Tesli, chcąc naprawić swoje auto. Od serwisantów się dowiedział, że w samochodzie zużyły się akumulatory. Koszt zakupu i wymiany na nowe ogniwa to wydatek 22,6 tys. dol., czyli mniej więcej 95 tys. zł. Przy czym była to wstępna wycena, bowiem wymianę ostatecznie miałaby zatwierdzić centrala Tesli w Stanach Zjednoczonych. By nadać kontekst tej kwocie, używana Tesla Model S na rynku fińskim to wydatek 43 tys. dol.