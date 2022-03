Według ukraińskiego Forbesa Rosja straciła w Ukrainie maszyny o wartości 331 miliarda rubli, co daje około 3 miliardy dolarów. Na tę sumę składa się 251 zniszczonych czołgów, 33 samolotów, 37 śmigłowców oraz 939 pojazdów opancerzonych. Same czołgi to koło miliard dolarów strat dla Federacji Rosyjskiej. Warto dodać, że Forbes nie wlicza do puli kosztów strat wyposażenia rosyjskich żołnierzy, których w Ukrainie poległo już prawie 10 tysięcy.