Punisher, czyli tajna broń Kijowa. Ten niepozorny ukraiński dron sieje śmierć i zniszczenie

Wiele akcji odbywa się na tyłach wroga. Część z nich wykonują siły specjalne, do innych kierowane są drony. The Times podaje, że ukraińskie wojsko używa dronów Punisher, które mogą atakować magazyny paliwa, składy amunicji, centra dowodzenia i stacje walki radioelektronicznej do 50 km za liniami wroga.