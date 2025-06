Pierwsza taka sonda ląduje na Księżycu. Zobaczysz to na żywo

Projekt Resilience to 2. odsłona programu HAKUTO-R, który w 2023 r. zakończył się fiaskiem, ponieważ poprzednia sonda rozbiła się podczas próby miękkiego lądowania. Tym razem inżynierowie podeszli do zadania z większą ostrożnością, decydując się na tzw. low energy transfer, czyli energooszczędną, ale dłuższą trasę do Księżyca. Po ponad 4. miesiącach podróży Resilience weszła na orbitę księżycową 6 maja, gdzie od tego czasu przygotowywano ją do finalnego manewru.