Jak powstał Księżyc? Dominuje jedna teoria, ale... są wątpliwości

Wielkie zderzenie miało także inne konsekwencje. Uważa się, że to właśnie wtedy doszło do przechylenia osi obrotu Ziemi o około 23,5 stopni, co bezpośrednio przyczyniło się do powstania pór roku. Dodatkowo energia kinetyczna uwolniona podczas kolizji prawdopodobnie przegrzała wnętrze Ziemi, co wpłynęło na dalszą ewolucję jej jądra i pola magnetycznego.