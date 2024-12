Czas płynie szybciej na Księżycu. Dzięki Einsteinowi wiemy o ile szybciej

To, jaką godzinę wskazuje zegar, może ustalić każdy zegarmistrz, ale to fizyka decyduje, jak szybko mija czas. Na początku XX wieku Albert Einstein ustalił, że dwóch obserwatorów nie zgodzi się co do długości godziny, jeśli nie poruszają się z tą samą prędkością w tym samym kierunku. Ta rozbieżność występuje również między osobą na powierzchni Ziemi a inną osobą na orbicie lub na Księżycu