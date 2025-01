Na Księżycu stanie uroczy szwedzki domek, który wygląda jak z bajki. To nie żart, jest już w drodze

Wybierając mały czerwony dom do swojego projektu artystycznego, Genberg zmusza widza do zastanowienia się nad skalą naszych ambicji i tym, co jest naprawdę znaczące w naszym dążeniu do podboju kosmosu. Moonhouse staje się zatem nie tylko dziełem sztuki, ale także symbolem, który przypomina, że każdy z nas marzy o swoim miejscu we wszechświecie.