Nowy James Bond na State of Play 2025. Wszystkie zapowiedzi w jednym miejscu

State of Play to cykliczne prezentacje cyfrowe organizowane przez Sony, podczas których firma dzieli się najnowszymi informacjami dotyczącymi gier i sprzętu związanego z platformą PlayStation. W czerwcu 2025 r. potrzeba zorganizowania State of Play była wyjątkowo wyraźna. Branża gier przeżywa prawdziwy wysyp... gier: jesteśmy tuż po State of Unreal od Epic Games, a przed premierą Nintendo Switch 2, Summer Game Fest Live oraz Xbox Games Showcase. Sony, zapowiadając swoje wydarzenie zaledwie dzień wcześniej, strategicznie wkroczyło na scenę, aby ich komunikaty nie zginęły w natłoku konkurencyjnych ogłoszeń i aby skutecznie przyciągnąć uwagę graczy oczekujących na wieści ze świata PlayStation. Czy to się im udało?