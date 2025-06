Orange z problemami. Użytkownicy nie mogą dzwonić

Mam nr w Orange Flex i nie można się do niego dodzwonić - nie można zrealizować połączenia. W odwrotną stronę wszystko działa - mogę wykonywać połączenia. Przełożyłem SIM do innego apartaru - ten sam problem. Jeżeli chodzi o moją lokalizację jest to Będzin woj. Śląskie - opisuje jeden z komentujących.