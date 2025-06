Odkryli, że Facebook grzebał w twojej przeglądarce. I nie tylko on

W praktyce oznacza to, że nawet jeśli użytkownik nie zalogował się do Facebooka w przeglądarce, aplikacja Facebooka zainstalowana na telefonie mogła przechwycić informacje o odwiedzanych witrynach i powiązać je z jego kontem. Z kolei aplikacje Yandexa, takie jak Maps, Navi czy Yandex Search, stosowały bardziej dyskretną metodę: włączając śledzenie dopiero po kilku dniach od instalacji i dynamicznie zmieniając porty komunikacyjne, co utrudniało wykrycie działania.