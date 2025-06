Lumpeksy w strachu. Gigant pozwoli sprzedawać używane ciuchy

A ile to kosztuje? Sama torba, do której pakowane są przedmioty – 10 zł. W cenę wchodzi odbiór lub wstępnie opłacona dostawa do punktu odbioru. Samo ogłoszenie kosztuje 5 zł. Sprzedający otrzymuje 40 proc. ceny sprzedaży za wszystkie produkty do kwoty 250 zł. „Jeśli produkt zostanie sprzedany za wyższą cenę, otrzymasz również 70% od kwoty przekraczającej 250 zł” – wyjaśnia platforma.