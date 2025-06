Samsung Galaxy S25 z prezentem o wartości 1200 zł. Lepiej się pospiesz

Po zakupie Samsunga z serii Galaxy S25 trzeba aktywować telefon do 15.06 do godz. 23:59. Przez aktywację rozumiemy uruchomienie urządzenia na terenie Polski z działającą kartą SIM. Kolejnym krokiem będzie zalogowanie się do aplikacji Samsung Members i zarejestrowanie swojego zakupu w formularzu do 22.06 (do godz. 23:59) - lub do daty poinformowania o zakończeniu promocji. Do rejestracji potrzebne będą m.in. imię i nazwisko, model i numer urządzenia, dowód zakupu czy adres do wysyłki nagrody.