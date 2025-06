Wywieźli smartfon z Korei Północnej. W nim nieprawdopodobne rzeczy

W Korei Północnej używanie smartfona to nie tylko luksus – to narzędzie ścisłej kontroli. Reżim Kim Dzong Una idzie o krok dalej w swojej walce z wpływami z zewnątrz, a przede wszystkim – z kulturą południowokoreańską. Jak donosi BBC, władze posuwają się do przerażających metod, by utrzymać obywateli w informacyjnej izolacji. Smartfony w tym zamkniętym państwie nie tylko cenzurują język, jakim się posługujesz, ale też robią ci zrzuty ekranu co pięć minut i wysyłają je bezpośrednio do władz.