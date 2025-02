Oto mroczna strona AI. Google mówi, kto i jak używa jej przeciwko nam

Chińczycy w szczególności wykorzystywali Gemini do takich działań, jak badanie amerykańskich organizacji wojskowych i informatycznych, gromadzenie informacji na temat rządu USA i prób uzyskania dostępu do platformy Microsoft Exchange. Korzystali oni również z Gemini do badania luk w zabezpieczeniach czy opracowania kodu umożliwiającego dostęp do dzienników zdarzeń systemu Windows. W nielicznych przypadkach chińskie podmioty generowały publikacje prasowe w języku angielskim.