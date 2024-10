Firma IT z ogromnym wyciekiem danych. Winnym pracownik z Korei Północnej

Pracownicy z Korei Północnej zwykle działają w zorganizowanych grupach, dzięki którym udaje im się zarówno ukryć tożsamość, jak i obecne miejsce pobytu. Koreańczycy z Północy w procesie rekrutacji zwykle posługują się fałszywymi lub skradzionymi dokumentami, które nadają im tożsamość. Podczas rozmów rekrutacyjnych używają oni generatywnej sztucznej inteligencji, dzięki której mogą w czasie rzeczywistym generować dźwięk i obraz odbierane przez potencjalnego pracodawcę. By uniknąć rozpoznania przez systemy obserwacji pracowników na komputerach, wysyłają oni prośby o pozwolenie na używanie prywatnych komputerów lub proszą o wysłanie służbowych laptopów do tzw. farm laptopów. Farmy laptopów to nic innego jak budynki, w których stoją dziesiątki równocześnie włączonych laptopów, przygotowanych przez operatora (zwykle północnokoreańskiego agenta) tak by mogły w czasie rzeczywistym wysyłać fałszywe informacje o lokalizacji użytkownika. Zwykle możliwe jest to dzięki aplikacjom do zdalnej obsługi pulpitu.