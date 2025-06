Plus wreszcie to zrobił. Karty eSIM dla smartwatchów już dostępne

Jak można aktywować nową usługę kopii karty SIM? To bardzo proste - zrobicie to samodzielnie, logując się do serwisu internetowego iPlus, albo wybierając się do salonu operatora sieci Plus. Po otrzymaniu eSIMa należy aktywować kartę na urządzenie - w przypadku zegarków Samsunga zrobicie to z poziomu aplikacji Galaxy Wearable, w której znajdziecie zakładkę konfigurator planu taryfowego - tam będzie dostępny skaner QR dla profilu eSIM. Później wystarczy przeklikać i gotowe - można zacząć korzystać.