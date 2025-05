Francuz i Niemiec zazdrości ci Internetu. Raport zawstydza zachód

Średnia miesięczna stawka za usługi technologie kablowe w 2025 r. wzrosła z 63 do 65 dol. w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Mimo tego średnie prędkości pobierania w tej technologii spadły o niemal 11 proc., z 608 Mb/s do 544 Mb/s. Ma to wynikać z faktu, że wielu operatorów modernizuje swoje starsze sieci kablowe i wymienia je na rzecz światłowodów. Dostawcy przenoszą użytkowników na nowszą technologię tam, gdzie tylko mogą.