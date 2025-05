Netia ulepsza zasięg światłowodu. Szybki internet w domu (prawie) dla każdego

Klienci Netii mogą skorzystać ze światłowodu operatora na różnych technologiach - FTTH, ETTH, HFC i w znacznej części gospodarstw domowych do dyspozycji jest połączenie o prędkości do 1 Gb/s. W ofercie firmy znajdziemy jednak także tańsze pakiety z prędkościami typu 150 Mb/s, 300 Mb/s czy 600 Mb/s. Netia dla bardziej zaawansowanych użytkowników ma także pakiet z prędkością do 2 Gb/s, ale jest on dostępny wyłącznie w określonych lokalizacjach z odpowiednią infrastrukturą.