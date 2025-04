Ministerstwo Cyfryzacji mówi, jaki jest internet w Polsce. Oto wyniki

Na koniec marca 2025 roku 7 713 823 punkty adresowe mogły pochwalić się stacjonarnym połączeniem z internetem. Łącznie w całym kraju znajdowało się 9 126 035 punktów adresowych. Oznacza to, że wciąż 1 412 212 adresów w całym kraju pozostaje bez zasięgu do internetu. To jednak nie tak, że niemal 8 mln punktów adresowych ma dostęp do superszybkiego internetu.