Orange ulepszył sieć komórkową w całej Polsce. Powinieneś już mieć lepszy internet w telefonie

Firma zmodernizowała prawie 950 stacji bazowych, dokładając do nich 300 warstw LTE. Co to właściwie oznacza dla użytkownika? To, że istniejące stacje działają w nowych pasmach, dzięki czemu nasz telefon ma do dyspozycji większe zasoby. A to sprawia, że możemy liczyć na lepszy zasięg, większą pojemność (czyli, że więcej osób może korzystać z internetu bez znaczących spadków prędkości) oraz stabilność.