Virgin Mobile ulepsza abonament. Dostaniesz więcej, wystarczy spełnić prosty warunek

We wszystkich pakietach możemy liczyć na dostęp do internetu 5G, nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz umowę bezterminową. Siłą oferty jest jednak to, że z czasem limity danych zwiększają się automatycznie. Przelicznik jest taki, że po pół roku mamy dwukrotnie więcej, po roku 2,5 raza, a po dwóch latach 3 razy więcej danych.