Orange już świętuje Wielkanoc. Chce ci rozdać bony na Allegro i darmowe GB 

Minigra czeka na was w aplikacji Mój Orange, do której trzeba się zalogować. Następnym krokiem będzie wybranie zakładki "Dla Ciebie" lub "Dla Firm" - z rozwiązania skorzystają nie tylko indywidualni klienci abonamentowi i z ofertą na kartę, ale też i ci firmowi. Gra czeka w zakładce i jej założenia są bardzo proste - należy jak najszybciej znaleźć sześć jajek i klikać w nie. Odnalezione jajka znikają. Jest to zatem coś w stylu gry zręcznościowej oraz takiej, która sprawdza refleks użytkownika.