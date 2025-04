Orange ulepszył swoją ofertę. Lepiej sprawdź szybko, jak z tego skorzystać

Nowe rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ daje do dyspozycji użytkownikowi ogromną paczkę internetu każdego miesiąca, także w bardziej przystępnym cenowo pakiecie, który kosztuje 35 zł/mies. Promocja trochę upraszcza sprawę, ponieważ zastępuje dotychczasowe oferty gwarantujące 2400, 3600 i 7800 GB bonusowych GB. Wcześniej w przypadku pakietu za 35 zł/mies. klient mógł skorzystać z co najwyżej 3600 GB przez rok (czyli 300 GB każdego miesiąca) - teraz jest to prawie 3-krotność tego.