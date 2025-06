Zburzą ikoniczny wieżowiec i postawią nowy. Patrzę i nie wierzę

138 m wieżowiec (107 m do dachu) powstał w latach 70. XX w. i przez pierwsze lata był najwyższym biurowcem w Warszawie. Charakterystyczna konstrukcja to jedno – ważne jest jeszcze to, jak działa. A pod tym względem z Intraco nie jest najlepiej. Jacek Krawczykowski, wiceprezes Polskiego Holdingu Nieruchomości ds. inwestycji, w rozmowie z warszawską "Wyborczą" przekonuje, że budynek utrudnia ściąganie nowych użytkowników. Schłodzenie go zużywa mnóstwo energii – latem, przed włączeniem klimatyzacji, we wnętrzach temperatura potrafi dochodzić do 40 st. C.