Twoja babcia zamówi Ubera. Wchodzi ułatwienie dla seniorów

To opcja nazwana Tryb Uproszczony, która ma na celu sprawienie, aby interfejs aplikacji do zamawiania przejazdów był nieco prostszy. Rozwiązanie aktywuje większy tekst i przyciski ułatwiające nawigację, co ma być niezwykle przydatne dla osób starszych z gorszym wzrokiem. Tryb również pozwala na zapisywanie gotowych miejsc - tak aby jednym kliknięciem można było zamówić taksówkę np. z ośrodka zdrowia, sklepu, parku.