Polak stworzył replikę Atari wielkości znaczka. Działa!

Kiedy w 1979 r. Atari wypuściło modele 400 i 800 były to przełomowe maszyny kosztujące odpowiednio 549 i 999 dol. Teraz, 46 lat później, polski inżynier Piotr Osa Ostapowicz zmieścił całą ich funkcjonalność na module o wymiarach zaledwie 2×1,5 centymetra. To rozmiar zbliżony do standardowego znaczka pocztowego, co czyni Atarino prawdopodobnie najmniejszą 8-bitową repliką Atari na świecie.