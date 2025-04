Jaki komputer dla dziecka na komunię. Przegląd laptopów i zestawów komputerowych

HP Victus TG02-0841nw to komputer stacjonarny z procesorem AMD Ryzen 7 5700G, 16 GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 512 GB oraz kartą graficzną Radeon RX 6600 XT. Jest to sprzęt, który sprawdzi się zarówno do zadań szkolnych, jak i do gier, co czyni go idealnym wyborem dla starszych dzieci.