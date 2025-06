Z TikToka znika popularny hashtag. Francuzi dopięli swego

TikTok od kilku lat podejmuje działania mające na celu ograniczenie rozpowszechniania treści powiązanych z zaburzeniami odżywiania, m.in. poprzez współpracę z organizacjami takimi jak National Eating Disorder Association. Platforma deklaruje, że stosuje zarówno uczenie maszynowe, jak i moderację ręczną. Jednak, jak zauważyła prof. Brooke Erin Duffy z Uniwersytetu Cornella w rozmowie z The New York Times, "użytkownicy są sprytni. Wiedzą, jak działają te platformy i jak omijać systemy moderacji treści”. Ekspertka wskazała również na zjawisko tzw. "algospeak", czyli celowego przekręcania słów, by unikać automatycznej blokady.