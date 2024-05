TikTok podsłuchuje użytkowników? Ekspert mówi o poważnych zarzutach wobec platformy

Nie jest to pierwszy raz, kiedy TikTok staje w obliczu poważnych zarzutów. Już w 2019 roku platforma została oskarżona o nielegalne zbieranie danych użytkowników i przesyłanie ich do Chin. Z kolei w 2020 r. odkryto, że TikTok pobierał adresy MAC urządzeń. Od lat Stany Zjednoczone wyrażają zaniepokojenie kwestiami bezpieczeństwa narodowego i potencjalnego szpiegostwa ze strony platformy, co w bieżącym roku doprowadziło do groźby całkowitego zablokowania jej działania w USA.