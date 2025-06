Kupowali bilet, a dostawali kary. Sąd powiedział: dość

Dobiegasz do tramwaju na ostatnią chwilę. Tylko dzięki uprzejmości motorniczego drzwi nie zamykają się pod nosem. Dysząc wchodzisz do zatłoczonego pojazdu. Próbujesz dopchać się do poręczy, by nie przewrócić się podczas gwałtownego hamowania. Chwila na wyrównanie oddechu, sięgasz po telefon, odpalasz aplikację, wybierasz odpowiedni bilet i właśnie w tym momencie słyszysz prośbę o pokazanie biletów. Nawet nie tłumaczysz całej sytuacji, bo wiesz, że to na nic. Mandat już się pisze.