Możesz mieć eksperta na swoim komputerze. To narzędzie działa jak człowiek

Microsoft nie próżnował ostatnie miesiące, wprowadzając do swojej platformy Microsoft 365 Copilot narzędzia, które jeszcze niedawno wydawały się science fiction. Researcher i Analyst to pierwsza para agentów rozumujących (reasoning agents) zaprojektowanych specjalnie do środowiska pracy, które wykorzystują najnowsze modele językowe OpenAI do przeprowadzania złożonych, wieloetapowych analiz.