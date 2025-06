Ochroni dane, zeskanuje i wydrukuje. Sprawdzamy urządzenie Kyocera TASKalfa 4054ci

Ale bezpieczeństwo to tylko jeden z filarów. Na pokładzie 4054ci znajduje się również platforma HyPAS, która pozwala na instalację aplikacji usprawniających konkretne procesy. Przykładowo, aplikacja do obiegu faktur może automatyzować skanowanie, odczytywanie danych (OCR) i kierowanie ich do systemu księgowego. Integracja z systemami zarządzania drukiem jak MyQ pozwala na monitorowanie kosztów i wdrażanie polityk druku. Wbudowana funkcja druku podążającego (secure print) stanowi dodatkowe zabezpieczenie – użytkownik wysyła dokument do druku, ale może go odebrać dopiero po zalogowaniu się przy wybranym urządzeniu, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do wydruków