Stoję na peronie i się wzruszam. Nazwy polskich pociągów to poezja

Niby to tylko symboliczna nazwa, ale jednak rozpala wyobraźnię. Nie może być inaczej, skoro jadąc z Olsztyna wsiadasz do „Kormorana”, a wybierając się do Łodzi czekasz na „Tuwima”. Jak dumnie brzmi „Baltic Express”! Znacznie lepiej od precyzyjnego ekspresu Berlin-Warszawa. Przydałaby się jakaś zmiana. Proponuję „Bowie” – zagraniczny artysta, więc niektórzy będą się oburzać, ale to właśnie on nagrał numer o nazwie „Warszawa”, a w stolicy Niemiec powstała jego berlińska trylogia, jak nazywane są albumy "Low", "Heroes" i "Lodger".