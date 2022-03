Odcięcie Rosji od globalnej sieci skończy się upadkiem państwa. Własny internet będzie kosztował miliardy

Na taki scenariusz Putin raczej się nie zdecyduje, ale i samo odpalenie RuNetu i zblokowanie kontaktów z globalną WWW będzie dla gospodarki Rosji potężnym ciosem.



Rosja blokuje kolejne zachodnie serwisy społecznościowe, ale również media. Na celownik Roskomnadzoru, czyli tamtejszego regulatora, trafił Facebook, YouTube oraz Twitter. Te działania wydają się być tylko początkiem poważniejszego planu Kremla. Planu skupionego wokół uruchomienia samodzielnego RuNet, czyli rosyjskiego suwerennego internetu i maksymalnego uniezależnienia się od zachodnich dostawców treści, usług chmurowych i przepływu danych.



Na ten scenariusz wskazują kolejni eksperci, szczególnie że sankcje Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, zaczynają coraz mocniej odcinać Rosję od globalnych kontaktów technologicznych. I to właśnie te represje mogą być dla Rosji szczególnie kosztowne jeżeli Moskwa zdecyduje się na drastyczne ograniczenie udziału w globalnej gospodarce internetowej.



Gdyby taka decyzja zapadła na najbardziej drastycznym poziomie, czyli oznaczałaby faktyczną blokadę całej sieci internet, to koszty dla Rosji byłyby niewyobrażalne. Firma Netblocks wylicza je na na niemal 404 mln dol. dziennie i 10 proc. PKB mniej w skali roku. To scenariusz równy upadłości rosyjskiej gospodarki.



Netblocks przygotował podobne wyliczenia także dla innych państw. Gdyby to Ukrainę spotkał pełny internetowy blackout, straty wyniosły by 64,8 mld dol. (15 proc. PKB rocznie). W przypadku Polski byłby to koszt 269 mln dolarów dziennie (ok 17 proc. PKB rocznie). Wyraźnie więc widać, że i Polska i Ukraina mają o wiele bardziej oparte na technologiach gospodarki niż Rosja.