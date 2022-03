Władza w Rosji desperacko próbuje utrzymać kontrolę. Aresztowano rower i białą kartkę

Dochodzi jednak do dużo większych absurdów. Powyższy materiał przedstawia coś w rodzaju sondy ulicznej. Operator pyta się stojącej na placu kobiety, czy popiera protestujących. Ta potwierdza, jednak jej wypowiedź nie mogła być słyszana przez patrolujących plac policjantów. Ci podchodzą do niej dopiero, gdy podnosi kartkę z napisem dwa słowa. Dosłownie. Dwa słowa. To wystarczyło. Po chwili podchodzi druga kobieta, by wyrazić poparcie dla Putina i wojny. Ale to dla kacapskich służb nie jest ważne. Cap! - i aresztowana. Wydaje się wątpliwe, by miała szanse obronić się w jakimkolwiek sądzie. Bo wydaje się równie wątpliwe, by w putinowskiej Rosji w ogóle przed jakikolwiek sąd trafiła.