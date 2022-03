Jednym z opublikowanych na kanale scenariuszy było nakazanie TikTokerom, by wykorzystać efekt lustrzanego odbicia tak, by po jednej stronie była Rosja, a po drugiej Donbas. Tłem muzycznym miała być piosenka o braterskiej przyjaźni. TikTokerzy mieli pozdrawiać się żółwikiem ze swoimi odbiciami i układać usta do słów piosenki, ze szczególnym naciskiem na artykulację fragmentu my nie porzucamy naszych. Opublikowano ponad tysiąc filmów na TikToku wedle powyższego scenariusza