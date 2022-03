Jak strzelać granatnikiem przeciwpancernym Panzerfaust 3? Ukraińcy nagrali poradnik

Film wydaje się dobrze zrobiony – przynajmniej oceniając go pod kątem przystępności i przedstawienia najważniejszych informacji w sposób łatwy do zapamiętania. Jest krótki, a mimo to można się z niego dowiedzieć, jak złożyć granatnik, jak go załadować, jak go przechowywać i przenosić i wreszcie jak z niego strzelać. Panzerfausty 3 zostały przekazane bojownikom przez rząd Niemiec w liczbie tysiąca sztuk.